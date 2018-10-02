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Feyzioğlu'ndan 'af teklifi' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Kapsama giren suçların içinde, uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var." değerlendirmesini yaptı.

02 Ekim 2018 Salı 11:32
Feyzioğlu'ndan 'af teklifi' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevlerinde yaklaşık 250 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu, teklifteki istisna suçlar çıkarılınca bu tekliften 163 bin kişinin yararlanacağının hesaplandığını bildirdi.

Anayasa Mahkemesinin, istisna tutulan suçlardan bazılarını istisna kapsamından çıkaran iptal kararları vermesi halinde, bu sayının artacağını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kapsama giren suçların içinde, uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var. Burada şu hususu önemle belirtmek istiyorum. Okul önlerinde, sokaklarda, çocuklarımıza uyuşturucu satan, şeker diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Af kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin."

Feyzioğlu, uyuşturucu gelirinin dolaylı yollardan PKK'ya aktarıldığına işaret ederek, af kanununun, PKK'ya yaracağı uyarısında bulundu. 

Terör örgütü sınıfına girmeyen silahlı örgütlerin kurucu ve üyelerinin de tahliye edileceğine dikkati çeken Feyzioğlu, "Yüce Meclisimizin bütün bunları dikkate almasını, polisimizin, yargımızın emeklerini düşünmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:32
  1. mhp
  2. metin feysioğlu

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  • KAYAKAYA36 dk önce
    Bu şe.efs.z o cubbeyi hala giyiyormu . ÜLKEDE BUNUN GİBİLER CUBBE GİDİKCE BİZDE ADALET VATAN KAVRAMI OLAMAZ. Bu soys.zlardan neden kurtulamıyoruz . Yarın milli lider gidince meydan kimlere kalacaksizce abdulhamitten sonra ne oldu, Abdul hamit it-terakkiyi temizlemeyi başaramayınca sonuç ne oldu lider gitti it ler bu ülkeyi parçaladı payladı kanunlarınıda bize dayattı orduyada laikli korudedi gitti.vs..... .İnançlı kesimin Ne milli istikbal teşkilatımız ne gizli milli siyasi planlarımız var varsa yoksa gereksiz siyasi didişme....
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