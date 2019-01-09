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Fetullah Gülen'den 'Mehdi' diye bahseden eski hakime müebbet hapis!

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den, yazdığı bir kararda "Mehdi" olarak bahseden ve meslekten ihraç edilen eski hakim İlhan Karagöz hakkında, müeebbet hapis cezası istendi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:18
Fetullah Gülen'den 'Mehdi' diye bahseden eski hakime müebbet hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e, yazdığı bir kararda "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz hakkında istenen ceza belli oldu

Duruşma savcısı mütalaasında, eski hakim hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan KaragözSes ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık İlhan Karagöz'ün Balyoz davasında bilirkişi olarak görev yapan TÜBİTAK çalışanlarının yargılandığı davada hakimlik yaptığını belirtti.

Sanığın eskiden yazdığı karara yer verildi

Sanık İlhan Karagöz'ün duruşma tarihinden önce sanık ve müdahil avukatlarının haberi olmadan duruşma açarak karar yazdırdığı anlatılarak sanık Karagöz'ün bu kararında, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i peygamber soyundan gelen "mehdi" diye nitelendirdiği kaydedildi. Eski hakim Karagöz'ün darbe girişiminden 11 gün önce verdiği kararında, Risale-i Nur'dan örnekler verdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hükümete karşı darbeye teşvik ettiği de vurgulandı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mütalaada, sanık İlhan Karagöz’ün "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi; "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarının ise "Anayasayı ihlal" suçu kapsamında eridiği belirtilerek bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığı ifade edildi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığa mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:18
  1. İstanbul
  2. FETÖ davası
  3. Fetullah Gülen'e Mehdi diyen hakim
  4. eski hakim İlhan Karagöz
  5. FETÖ'cü hakim
  6. müebbet hapis cezası
  7. FETÖ terör örgütü

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