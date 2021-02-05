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Gündem Fetullah Gülen kepazeliği! Motivasyonu artırmak için bakın ne yapmışlar
Gündem

Fetullah Gülen kepazeliği! Motivasyonu artırmak için bakın ne yapmışlar

Eskişehir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün ‘mahrem yapılanması’nda yer aldığı belirlenen 19 şüpheliden 15'i, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan 10 şüpheli ifadelerinde, örgüt içinde başarılı olanlara motivasyonlarını artırmak için elebaşı Fetullah Gülen’in atletinden kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:07:00 -
Fetullah Gülen kepazeliği! Motivasyonu artırmak için bakın ne yapmışlar

Eskişehir merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara’da örgütün ‘mahrem yapılanması’nda yer aldığı tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle okullarından atılan üniversite, polis koleji ve akademi öğrencileri ile stajyer avukatların aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, yakalanan 10 şüpheli itirafçı oldu.

‘Sınav sorularını aldık’

İtirafçı şüpheliler, polisteki ifadelerinde, FETÖ/PDY tarafından polis koleji ile akademi giriş sınavlarından önce soruların kendilerine verildiğini itiraf etti. Ayrıca örgüte ait evlerde polis kolejine hazırlandıklarını, bağlılık testinden geçirildiklerini ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait atletin gösterilip, başarılı olanlara motivasyon arttırmak amacıyla atletten kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler,Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

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