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Dünya FETÖ'yü savunan Mehmet Öz, bu kez Amerikalıları kızdırdı
Dünya

FETÖ'yü savunan Mehmet Öz, bu kez Amerikalıları kızdırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi partisinden senato adayı olan Dr. Mehmet Öz, silahla ateş ettiği bir reklam yayınlayıp silah taşıma ve kullanma hakkını savunacağını belirtti. Bireysel silahlanmayla birlikte tekil saldırıların ve suç oranlarının arttığı ABD'de; Öz'ün reklam filmine büyük tepkiler geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 13:19:00 -
FETÖ'yü savunan Mehmet Öz, bu kez Amerikalıları kızdırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi partisinden senato adayı olan Dr. Mehmet Öz, silahla ateş ettiği bir reklam yayınlayıp silah taşıma ve kullanma hakkını savunacağını belirtti.

"Hayatımıza fazla müdahale eden hükümetlere karşı silahlanmak anayasal hakkımız" ifadesini kullanan Dr. Öz, Ted Nugent, Rick Perry ve Donald Trump tarafından desteklendiğini ifade etti.

Bireysel silahlanmayla birlikte tekil saldırıların ve suç oranlarının arttığı ABD'de; Öz'ün reklam filmine büyük tepkiler geldi.

Öz'ün eski dönemde attığı tweetleri yeniden alıntılayarak paylaşan Twitter kullancıları, Öz'ü hedef aldı.

Öz'ün 2018'de attığı bir tweet'te, "Ateşli silahları bir halk sağlığı sorunu olarak görmenin zamanı geldi. Hükümetin, silah şiddetini kapsamlı bir şekilde incelemek için CDC'yi finanse etmesini talep etmek için bugün kongre üyenizle iletişime geçin" ifadelerini kullandığı görüldü.

ABD'de sadece son 2 haftada New York, Sacramento, Güney Karolina ve Washington'da saldırılar meydana geldi.

 

 

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