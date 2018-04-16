'FETÖ'yü sadece ByLock'la tespit ediyor değiliz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Legal, meşru, bütün etkinliklere bu ülkede OHAL'den önceki 21 ayda ne kadar izin verilmişse, bu ülkede ne kadar yapılmışsa, OHAL'den sonraki 21 ayda da aynı şekilde ortaya konuldu ve yapıldı ama ifade etmek istiyorum OHAL'den önce 2 bin 453 etkinliğe müdahale edilmiş. OHAL esnasında 21 ayda sadece ve sadece 560 etkinliğe müdahale edilmiş. Aslında yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiş." dedi.

Soylu, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üzerinde olağanüstü hale (OHAL) ilişkin bir tartışma bulunduğunu, yılın ilk üç ayının bitirildiğini belirterek, "Türkiye'de olağanüstü hal oldu. Trabzon'a gelen turist sayısı olağanüstü halde yüzde 125 arttı. Antalya'da yüzde 55 arttı. Türkiye genelinde ilk 3 ayda yüzde 34 arttı. Elin adamı Türkiye'ye güveniyor ama maalesef Türkiye'de siyaset yaptığını zannedenler, Türkiye'ye itibar etmiyorlar. Biz olağanüstü halde 15 Temmuz'dan sonra 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdük. İstihdamımız bir o kadar arttı ve insanımız iş buldu." ifadesini kullandı.

AK Parti teşkilatına emeklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Soylu, "Bir şey söylemek istiyorum. 21 aydır olağanüstü haldeyiz. 21 ayda bir önceki olağanüstü hale girmeden önceki 21 ayda Türkiye'de toplam 79 bin 653, yani neredeyse 80 bin etkinlik olmuş. OHAL sonrası 21 ayda da toplam etkinlik sayısı 66 bin. Arada büyük bir fark yok. OHAL'den önceki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 43 milyon 600 bin, OHAL'in içindeki 21 ayda bu etkinliğe katılan insan sayısı 57 milyon 400 bin, yani önceki yılki rakamdan daha fazla." diye konuştu.

İzinli yapılan etkinlikler hakkında da bilgilendirmede bulunan Soylu, şöyle devam etti:

"2911 sayılı kanuna göre izinli yapılan etkinlikler, OHAL'den önceki 21 ayda bin 700, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 650. Arada bir fark yok, aynı. Yine ifade ediyorum, kanuna aykırı etkinlikler, bakın adamların dertleri nerede, kanuna aykırı etkinlikler OHAL'den önceki 21 ayda 6 bin 500, OHAL'den sonraki 21 ayda bin 725. Legal, meşru, bütün etkinliklere bu ülkede OHAL'den önceki 21 ayda ne kadar izin verilmişse, bu ülkede ne kadar yapılmışsa, OHAL'den sonraki 21 ayda da aynı şekilde ortaya konuldu ve yapıldı ama ifade etmek istiyorum OHAL'den önce 2 bin 453 etkinliğe müdahale edilmiş. OHAL esnasında 21 ayda sadece ve sadece 560 etkinliğe müdahale edilmiş. Aslında yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiş."

Bakan Soylu, Türkiye'de OHAL'in ilan edildiği gün faaliyette olan dernek sayısının 108 bin olduğunu belirterek, "OHAL'in ilanından bugüne kadar kurulan dernek sayısı 18 bin. Yani toplumumuz, milletimiz, halen sivil toplum konusunda, dernek kurma konusunda aktivitesini ortaya koyuyor." dedi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kapatılan dernek sayısının da sadece bin 419 olduğunu aktaran Soylu, "Yyani bin 400 dernek kapatıldı onun 10 katı kadar bu ülkede dernek açıldı. Şu an faal dernek sayısı 112 bin. OHAL'in ilanından önce 21 ayda kurulan dernek sayısı da 20 bin. Aslında OHAL öncesiyle OHAL sonrası arasında çok büyük açılımlar söz konusu değil." diye konuştu.

- "FETÖ sadece bir terör örgütü değildir"

Terör örgütü FETÖ ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"FETÖ, sadece bir terör örgütü değildir. Aynı zamanda bir casusluk içeren istihbari örgüttür. Bugün sadece ByLock'la FETÖ'yü tespit ediyor değiliz, sadece 15 Temmuz gecesi o hain eylem içerisinde bulananlarla FETÖ'yü tespit ediyor değiliz. İtiraflarla bulduğumuz birtakım teknik yöntemlerle FETÖyü tespit etmeye, devletimizin içerisinden, milletimizin içerisinden bu irini, cerahati çekip almaya çalışıyoruz. "

Bu ülkenin üzerine büyük kumpas kurmaya çalışanların başarılı olamadığını vurgulayan Soylu, "Güçlü bir lideri var, kuvvetli bir lideri var. Güçlü bir demokrasisi var. Verdiği oya sahip çıkan aziz bir milleti, asil bir milleti var." dedi.

Soylu, 28 Şubat kararlarını gördüklerine değinerek, şu görüşlerini paylaştı:

"Allah'ımıza şükürler olsun, şunu söyleyeyim, hukuku işleten, demokrasiyi işleten bir Türkiye var ve bu Türkiye'yi hep birlikte ayakta tutmaya çalışıyoruz. Onun için birileri söyleyecekler, yapacaklar, birileri anlatacaklar, bu kadro, sizler, işinize ve yarına bakacaksınız. Büyük, güçlü, zengin, özgür ve hür bir Türkiye'ye ve bütün mazlum ve mağdurlara dünyanın her noktasında sahip çıkan bir Türkiye'ye hep beraber ilerleyeceğiz."

Bakan Soylu, Trabzon ile ilçelerindeki yatırım ve projelerle ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Olağan kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.