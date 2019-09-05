FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

Hakkı Bilir İstanbul

FETÖ’cü alçakların, kumpasına uğrayan bir ailenin dramını daha gün yüzüne çıkarıyoruz. 1999 yılında Emniyet içerisinde FETÖ’cü yapılanmaya dair gördüklerini bilgi notuyla üstlerine sunan ve akabinde başına gelmeyen kalmadığını iddia eden Tevfik Eren, yıllar süren mağduriyetini Akit’e anlattı. Üzerinde kendi bilgilerinin olduğu sahte bir polis kimliği bahane edilerek FETÖ kumpasıyla 2005 yılında meslekten atıldığını belirten Eren, kumpasın başındaki ismin örgütün emniyet içindeki üst düzey ismi Osman Karakuş olduğunu kaydetti. Başkasının üzerinde çıkan ve kendisine ait olduğu iddia edilen polis kimlik kartının kriminal şubede incelendiğinin ve sahte olduğunun anlaşılmasına rağmen hak arama çabasının FETÖ tarafından engellendiğini belirten Eren, iade-i itibar istediğini kaydetti

Her şey bilgi notuyla başladı

Polislik hayatı boyunca devletine sonsuz bir sadakat içerisinde olduğunu kaydeden Tevfik Eren, “1999 yılında üstlerime, FETÖ’cü yapılanmaya dair gördüklerimi ‘araştırılsın’ bilgi notuyla üstlerime bildirdim. Ne olduysa ondan sonra oldu ve daha sonra huzur bulamadım. Ardı arkası gelmeyen sürgün gibi tayinler, yıldırma politikaları ve daha birçok şey” dedi. Kumpas neticesinde meslekten atıldığını kaydeden Eren, “2005 yılına geldiğimizde ben meslekten atıldım. Gerekçe olarak da üzerinde benim bilgilerimin olduğu sahte bir polis kimliğinin başka birinin üzerinde çıkmasıydı. O dönem Uşak’taydım. 16 gün gibi kısa bir sürede meslekten atıldım. FETÖ’cü Osman Karakuş’un büyük etkisi vardı. Emniyet Kriminal Dairesi kimlik kartının sahte olduğuna dair rapor vermesine rağmen mesleğe dönemedim. FETÖ’cüler hep engelledi” ifadelerini kullandı.

FETÖ’cü Karakuş’un parmağı var

FETÖ’cü alçakların oluşturduğu tahribatı 15 Temmuz da millet olarak yakından gördüğümüzü kaydeden Eren, “Ben tek başıma bir polis memuruydum. Bir bilgi notu başıma büyük işler açtı. Mahkemeler yüzüme kapandı. Beni şerefli mesleğimden eden Osman Karakuş’un FETÖ’nün kilit adamlarından biri olduğu daha sonra net bir şekilde anlaşıldı. 1999 yılında Aksaray’da görevliyken silah ruhsat departmanında yaşananları biraz araştırınca o dönem cemaat olarak bilenen FETÖ’yle karşılaştım. Emniyete not geçtim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı.” şeklinde konuştu.

Adalet tecelli etsin

Adaletin geç de olsa tecelli etmesini istediğini kaydeden Eren, “Benim bu olayın tamamını çözmem 10 yıldan fazla zaman aldı. Ben FETÖ’nün kurbanı oldum. Uğradığım yıkım ve maddi kaybın haddi yok. Ben sadece iade-i itibar istiyorum” dedi. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminden sonra Başkan Erdoğan’a mektup yazdığını vurgulayan Eren, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a mektup yazdım ve yaşadığım mağduriyeti tek tek anlattım. Ben Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve diğer devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. FETÖ’nün ilk mağdurlarından biriyim” ifadelerini kullandı.