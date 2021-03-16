FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı
FETÖ'ye yönelik Ankara, İstanbul ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muş merkezli Ankara ve İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
4 şüpheli gözaltına alındı
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Polis tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı çalışmada, Ankara, İstanbul ve Muş'ta 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.