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FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe! Gizli mesajlaşma programları deşifre edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, örgüte ilişkin yeni bilgiler edinildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:02
FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe! Gizli mesajlaşma programları deşifre edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda ilginç detaylar ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınanların, örgüt liderlerinden Emre Uslu’nun sosyal medyadan yaptığı ‘Evlerinizi değiştirin’ çağrısı üzerine adres değişikliği yaptıkları ve haberleşmek için yeni programlar kullanmaya başladıkları belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında FETÖ tarafından yeni yapılanmayı yönlendirmek üzere atanmış sözde il imamı ve eğitim danışmanının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

YENİ PROGRAMLAR GELİŞTİRMİŞLER

KOM ekipleri tarafından adres ve kimlik tespitleri sırasında yapılan çalışmalarda ilginç detaylar ortaya çıktı. Örgütün yeni yapılanmasının, örgüt liderlerinden Emre Uslu tarafından Twitter aracılığıyla atılan "Evlerinizi değiştirin" talimatının ardından adres değişikliği yaptığı ve haberleşmek için yeni şifreli programlar geliştirdiği belirlendi. Uslu, yine sosyal medya hesabından FETÖ’cüleri yakalanma ihtimaline karşı uyararak, evlerine giderken aynı güzergahı kullanmamaları ve sosyal medyayı yakından takip etmeleri gerektiğini yazdı.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların dijital materyallerine de el konuldu. Yeni yapılanmanın, yurt dışı ve yurt içinde örgüte destek vermeye devam eden üyelerle haberleşmek için yeni şifreli programlar geliştirdiği de tespit edildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:02
  1. Bursa
  2. FETÖ
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