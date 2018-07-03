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FETÖ'nün yeni talimatları deşifre edildi!

Adıyaman'da FETÖ/PDY kapsamında tutuklu yargılanan örgüt üyesine ait telefonda şifreli mesajlaşmalar deşifre edildi. "Falcon" uygulaması üzerinden gönderilen mesajlarda üyelere verilen talimatlar ortaya çıktı.

03 Temmuz 2018 Salı 21:22
FETÖ'nün yeni talimatları deşifre edildi!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Mart'ta örgütün "Hijyen Evlerine" yapılan operasyonda tutuklanan zanlıların telefon şifreleri çözülmeye başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip tarafından örgütün il ablası olduğu öne sürülen tutuklu sanık E.B'nin telefonunda bulunan şifreli mesajlaşma uygulaması "Falcon" üzerinden öğrencilere verilen talimatlar dikkati çekti.

'IŞIK YOLCULARI' GRUBU

Örgüt üyelerine atılan mesajlarda "Öğrencilerle ilgilenmeye devam edin. Belli hedefler koyun, gerçekleşme oranlarını belirleyin" şeklindeki talimatların yanı sıra mahkemelerdeki kararlara sevinmemeleri istendiği kayıtlardan çıktı.

Zanlının "Seher ve Merve" kod adlarını kullandığını belirleyen özel ekip ayrıca haberleşme programında kurulan "Işık yolcuları" adlı gruba atılan mesajları da deşifre etti.

"HER ŞEYİ İNKAR EDİN"

Örgüt üyelerinin yakalanması durumunda "her şeyi inkar edin" talimatı veren E.B'nin gruba attığı bir mesaj ise şöyle:

"Ablacım hayırlı günler. Bu arada Allah muhafaza başımıza bir şey gelirse aklınızda olsun kimseyi tanımıyorum. Bir şey yapmadım. Kanıt gösterin. Programı ben yüklemedim. Zaten program uzaktan silinir. Adamların attığı malzemeye inanmayalım. Adamlar ciddi yapılanma var deyip çok can yakarlar. Ben yüklemedim derken telefonu gösterin. Var mı öyle bir program deyin. Çünkü abiler merkezden silince telefon otomatik patlamış oluyor."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 21:22
  1. Adıyaman
  2. FETÖ üyesi
  3. falcon
  4. talimat

YORUM YAZ

  • kainatkainat1 sa önce
    .... bu munafigin resmini hergun bi sekilde yayinliyorsun ...
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