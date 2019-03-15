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FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 07:00
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sisteminden bağlantı kuruldu.

Ramazan Akyürek için 58 yıl istendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Murat Kaçan, sanıklardan Ramazan Akyürek'i, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı 2006-2009 yılları arasında, dairede FETÖ adına işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutarak, sanığın, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından 58 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı Kaçan, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'ın da görev yaptığı birimde FETÖ'nün tüm eylemlerinden sorumlu tutularak, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 71 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gürsel Aktepe'ye 43 yıl hapis talebi

İstihbarat Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, müştekilerin telefonlarının hukuka aykırı şekilde dinlenmelerini sağladığı öne sürülen ve İstanbul'da yargılandığı davada terör örgütü üyeliği suçundan ceza alan sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, "resmi belgede sahtecilik"ten 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Savcı Kaçan, ülkenin güvenliği ve siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken savunma projelerine ait bilgilerin askeri casusluk maksadıyla temin edilmesini sağladığı öne sürülen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan yardımcıları Hasan Ali Okan ile Hüseyin Özbilgin'in, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 71 yıl 4 ay 15'er güne kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Suç tarihlerinde İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan sanık Sadettin Akgüç'ün de "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 43 yıl 10 ay 15 güneski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin "silahlı terör örgütü üyeliği", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 43 yıl 10 ay 15 gün, sanıklardan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney'in "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "zincirleme biçimde haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 51 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılması gerektiğini kaydeden Kaçan, dinleme talebi yazılarını hazırladığı öne sürülen eski Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 43 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istedi.

Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı sanık Sami Uslu'nun "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 51 yıl 4 ay 15 gün, suç tarihlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde emniyet müdürü olarak görev yapan Yurt Atayün'ün, "silahlı terör örgütü üyesi olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 36 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiğini bildiren Kaçan, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "silahlı terör örgütüne üye olma", "casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını, 11 sanığın beraatini, firari sanıkların dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ölen sanıklar Zeki Güven ve Mutlu Çil hakkındaki davanın düşürülmesini istedi.

Davanın geçmişi

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu çoğunluğu polis olan sanıklar, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

Ankara'nın yanı sıra başka illerde açılan kimi davaların da birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 210'a yükseldi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 07:27
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. gürsel aktepe
  4. fetö

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