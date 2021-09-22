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Gündem FETÖ’nün tazminat talebine ret
Gündem

FETÖ’nün tazminat talebine ret

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’nden (ICSID) geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:58:00 -
FETÖ’nün tazminat talebine ret

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ’nün yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti. Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye’den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu. ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

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