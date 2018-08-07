FETÖ'nün sözde il imamı tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı 10 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, örgütün yeni yapılanmasına yönelik operasyonlarda 4 Ağustos'tan bu yana gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'sinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 10'u adliyeye sevk edildi.

Aralarında örgütün sözde "il imamı" Y.E.E. ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı 10 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dün adliyeye getirildiği öğrenilen 2 şüpheli için ise ek gözaltı süresi kararı verildi.

Öte yandan, 5 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ise sürüyor.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere düzenlediği operasyonlarda, örgütün yeni yapılanmasında, aralarında sözde "Bursa il imamı" ile "eğitim danışmanı"nın da bulunduğu 15 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden biri kendini banyoya kilitleyip, örgütün gizli haberleşmede kullandığı programı silmeye çalışırken yakalanmış, sözde "il imamı"nın üzerinde ise 6 bin dolar ele geçirilmişti.

Söz konusu yeni yapılanmanın, örgüte maddi destek ve eleman sağlamak için gizli toplantılar düzenlediği, soruşturmalar kapsamında aranan ya da kaçak FETÖ üyelerine saklandıkları evlerde destek oldukları, bu kişilerin moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu sağlamak ile örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışma yürüttükleri bildirilmişti.