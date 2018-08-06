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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Kilis merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:19
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!

Kilis merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)"askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 20 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:19
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  2. fetö
  3. FETÖ mahrem yapılanması

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