Son Haberler

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"

Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Maduro Hakim Karşısına Çıktı: Tüm Suçlamaları Reddetti

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı
Gündem FETÖ’nün mahrem inlerine balyoz: 45 ilde 223 hain yakalandı!
Gündem

FETÖ’nün mahrem inlerine balyoz: 45 ilde 223 hain yakalandı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 20 gündür FETÖ’ye yönelik sürdürülen kesintisiz operasyonların bilançosunu açıkladı. ByLock kullanıcılarından ankesörlü telefonla haberleşen "kripto" unsurlara kadar örgütün sinsi ağları bir bir çökertilirken, gözaltına alınan 223 şüpheliden 87’si tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Türkiye, milli iradeye kasteden FETÖ’cü hainlerden arınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin koordinesinde 45 ilde icra edilen dev operasyonun detaylarını paylaştı. Örgütün "mahrem" ve "gizli" yapılanmalarında faaliyet yürüten, esnaflar üzerinden kirli finans çarkını döndüren ve ByLock üzerinden ihanet trafiğini yöneten şahıslara yönelik baskınlarda 223 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin de aralarında olduğu şebekenin 87 üyesi tutuklandı. Bakan Yerlikaya, "Milli iradeye kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor" diyerek, devletin bekasına kasteden hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğini kararlılıkla vurguladı.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı, 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 20 gündür polisler tarafından devam eden operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı:

"FETÖ'nün 'gizli yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87'si tutuklandı, 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

“MİLLİ İRADEYE KARŞI KURULAN TUZAKLAR BİR BİR BOZULUYOR”

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

1
Yorumlar

Yorumlar

sonuc ne oldu

mal varlıklarına el konmadığı için 2016 dan sonra siyasilere operasyon yapılmadığı için malarını akrabalarının üzerlerine gecirdiler cıkıncada rahat yaısyorlar bunların sebei <<<<acrupa amerikadan Türkiyede bulunan üyelerine para yardımalrı adamalr pisman bile değilelr ayrıca diğer cemaatler menzilci süleymancı nurcuların koları ismailgacıların içlerine gizlediler <<emniyet jandarma askeriye personel ve istihbart bölümlerine dikat edilemsi gerekli buralara eskiden olduğu gibi sızmasınalr <<<adam fetöden alınmıs geri gelmiş ya istihbaratcı yada personelci olanalr varsa temziilenmeli diğer kurumlar içinde gecerli
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!
Dünya

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela düellosu: ABD’ye "dünya polisi" tepkisi!

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplandı. Rusya ve Çin, ABD’yi "uluslararası haydutluk" ve "sözde ja..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi
Gündem

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

CHP lideri Özgür Özel'i sert ifadelerle eleştiren muhalif yorumcu Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, ABD tarafından alıkonula..
