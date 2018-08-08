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FETÖ'nün gaybubet evlerine büyük operasyon!

Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:41
FETÖ'nün gaybubet evlerine büyük operasyon!

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gaybubet evi olarak kullandığı adresleri tespit ederek dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'den kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç polis, kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç astsubay, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1 ihraç komiser, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.

6 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:41
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