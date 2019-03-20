FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün askeri mahrem yapısı içerisinde yer alan üst düzey rütbeli şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Üst düzey rütbeliler var Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Askeri Mahrem yapısı içerisinde olduğu tespit edilen üst düzey rütbeli askerlerin bulunduğu şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. 10 gözaltı Bartın, Van, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Kayseri, Elazığ ve Ankara illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.