0553 313 94 23

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon!

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün askeri mahrem yapısı içerisinde yer alan üst düzey rütbeli şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:17
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Üst düzey rütbeliler var

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Askeri Mahrem yapısı içerisinde olduğu tespit edilen üst düzey rütbeli askerlerin bulunduğu şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.

10 gözaltı

Bartın, Van, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Kayseri, Elazığ ve Ankara illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:17
  1. Bartın
  2. Van
  3. Kayseri
  4. İstanbul
  5. Gaziantep
  6. Elazığ
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  10. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst44 dk önce
    Diyelimki askeiyenin %80'i bunlardan iditemizliyorsunuz çok güzel Allah yardımcınız olsun ,peki YÖK ve Üniversitelerin tamamına yakını bunlardanbunlara niye operasyon yok kim-kimler bunları koruyor.????????Fetö atamaları ve kadrolaşma neden devam ediyor.Syn.Başkan size yanlış bilgi mi veriliyor.!!!!?????
  • aişeaişe48 dk önce
    Hala bitiremediler.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
  1. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
  2. Hakurk Bölgesine hava harekatı
  3. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
  4. Borsa güne yatay başladı
  5. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
  6. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
  7. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
  8. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
  9. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
  10. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
  11. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
  12. İstanbul anket sonuçları son dakika..
  13. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
  14. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
  15. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
  16. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
  17. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
  18. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
  19. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
  20. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
  21. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
  22. Hakurk'a hava harekatı
  23. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
  24. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
  25. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
  26. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
  27. Fatma nine "süt anne" arıyor
  28. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
  29. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
  30. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

Günün Karikatürü

20 Mart 2019
Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır