FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon!
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün askeri mahrem yapısı içerisinde yer alan üst düzey rütbeli şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.20 Mart 2019 Çarşamba 09:17
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
Üst düzey rütbeliler var
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Askeri Mahrem yapısı içerisinde olduğu tespit edilen üst düzey rütbeli askerlerin bulunduğu şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.
10 gözaltı
Bartın, Van, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Kayseri, Elazığ ve Ankara illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
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