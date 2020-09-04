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Aktüel FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 15 gözaltı kararı
Aktüel

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 15 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:18:02 -
FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 15 gözaltı kararı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 15 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Aralarında aktif çalışan icra müdürü, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru, mübaşirlerin de bulunduğu FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli imamlarla irtibatları olduğu belirlenen 15 zanlıyı yakalamak için Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da operasyon başlattı.

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