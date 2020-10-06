  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı
Aktüel

FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı

Gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:29:35 -
FETÖ'nün 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğüne operasyon: 18 gözaltı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2013 idari yargı sınavı usulsüzlüğü soruşturması kapsamında, 2'si hakim adayı, 11'i daha önce ihraç edilmiş hakim/hakim adayı, 1'i eski subay ve 7'si avukat olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'teki idari yargı sınavında usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporlarıyla tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin, haklarında beyan ve teşhiste bulunduğu şüphelilerden 18'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, sınavlar öncesinde örgüt yöneticisi "mahrem imamlar" tarafından getirilen sınav sorularını ve cevaplarını, örgütün "hakim-savcı çalışma evleri" olarak tabir ettiği, gizliliğe üst düzey önem verilen evlerde, yemin ettirilmek suretiyle aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin gittikleri evlerde örgüte bağlılıklarının artırıldığı, gizlilik nedeniyle cep telefonlarını evlere getirmelerinin yasaklandığı ve giriş çıkışlarda özel tedbirler alındığı da belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı yeni bir devlet kurduklarını ilan etti.
Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte
Dünya

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Hazırlanan bütçe taslağına göre, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Yunanistan'da ekonomi bu yıl yüzde 8,..
Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık
Dünya

Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık

Dağlık Karabağ'da kritik noktaları kaybeden Ermenistan Ordusu'nda flaş bir karara imza attı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay