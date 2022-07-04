FETÖMETRE’nin mucidi itirafçıları anlattı

ÇINAR DEMİR ANKARA

FETÖ’nün sınav usulsüzlüklerine ilişkin Akit’e konuşan FETÖMETRE’nin mucidi Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, yabancı dil sınav notları çok yüksek olan ancak bu oranda okuyup/yazamadığı ve çok temel seviyede dahi İngilizce konuşamadığı görülen birçok subay ve astsubayın yurt dışında görev yapmaya hak kazandığının herkesin dikkatini çektiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu: Yabancı dil sınavları sivil asker tüm bürokratların mesleki kariyerleri ve yurt dışında görev almaları, eğitim görmeleri için çok önemlidir. Bu akademisyenler için de çok önemlidir. Örgüt bu nedenle yabancı dil sınavlarını hazırlayan kamu ve özel kurum kuruluşları da ele geçirmiştir. Aynı zamanda Uluslararası Yabancı Dil sınavlarında (TOEFL, GRE, GMAT) da usulsüzlük yapılarak örgüt mensuplarına destek olunduğu, FETÖ/PDY mensuplarının TOEFL sınavlarına, sınav merkezi olarak tayin edilen o dönem örgütle iltisaklı İpek Üniversitesi’nde girerek, sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle rakiplerinin önüne geçtiği ve yurt dışı yüksek lisans eğitimlerine gitmelerinin sağlandığı, örgüt tarafından özellikle A.B.D.’de bulunan bazı üniversitelerle eğitim protokolleri imzalanarak birçok asker/sivil (asker, bürokrat, hâkim, savcı, emniyet mensubu, akademisyen)örgüt mensubunun bu üniversitelere eğitime gönderildiği tespit edilmiştir. Bu sayede örgüt hedefleri doğrultusunda paralel yapılanmada görev alacak mensuplarının doktrine edildiği sözde “Milli Güvenlik Akademisi’’oluşturulmuştur. Protokol imzalanan üniversitelerden birisi olan Purdue Üniversitesi’nde eğitim alan Dz.K.K.lığı personelinin yüzde 97’si hakkında idari işlem tesis edilmiştir. Örgüt İngiltere’deki Exeter Üniveristesi’ne de mensuplarını göndermeye özel gayret sarf etmiştir.

Yabancı dil sınav usulsüzlüklerine ilişkin itiraflar

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren emekli Tümamiral Cihat Yaycı, itirafçıların ifadelerinden örnekler vererek örgütün yaptığı sınav usulsüzlüklerini şöyle anlattı: Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan Dz.Kur.Yb.M.B. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak vermiş olduğu ifadesinde “YDS sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini’ (2012 KPDS Notu: 95, 2013 YDS Notu: 100) ve bu sayede Kurmay Koleji Eğitimi maksadıyla ABD’de görevlendirildiğini, bu dönemde ABD’deki örgüt mensupları tarafından kendisinin Fetullah Gülen ile görüşmek üzere Pennsylvania’daki çiftliğine götürüldüğünü, eşiyle birlikte de 2 defa bu eve gittiğini, burada hâkim, savcı ve birçok üst düzey kamu görevlisiyle birlikte toplantılara katıldıklarını” belirtmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı FETÖ Çatı İddianamesindeki tutuklu sanıklardan kamu görevinden çıkarılan Dz.Kur.Yzb.A.E.E; “2011-2013 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan yabancı dil dinleme sınavı soru ve cevaplarının beraber kendisine verildiğini” söylemiştir. Kamu görevinden çıkarılan Dz.Kur.Bnb.S.P., “2013 yılında yapılan YDS sınavı öncesi cemaat abisi tarafından kendisine USB içerisinde sınav sorularının verildiğini ve sınavdan 90 puan aldığını” belirtmiştir.

Kamu görevinden çıkarılan Yrd.Doç. Müh.Yb.M.T., “YDS sınav sorularının cemaat abisi tarafından kendilerine verildiğini, 2014 yılında doktora sonrası eğitim için Almanya’ya gittiğini ve burada irtibata geçtiği mahrem abi vasıtası ile Pensilvanya’ya giderek terör örgütü lideri ile görüştüğünü” söylemiştir.

Kurum içi yükselme sınav usulsüzlükleri

Cihat Yaycı, Kurum İçi Yükselme Sınav Usulsüzlükleri (Harp Akademileri, Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitimleri) konusunda da şunları söyledi: “TSK içerisinde kritik kadroların genellikle kurmay sınıfından olması ve komuta heyetinin kurmay subaylar arasından terfi edenlerden oluşması nedeniyle FETÖ/PDY mensuplarının harp akademilerine yönlendirilmesine özel önem verilmiş, TSK’da kurmay olabilmek için çok zorlu bir hazırlık ve çalışma süreci gerekirken, FETÖ/PDY mensubu öğretim elemanlarının soruları kendi mensuplarına dağıtması neticesinde neredeyse tüm harp akademileri mezunlarının örgüt elemanlarından oluşması sağlanmış, akademiden mezun olmuş kurmay subayların askeri lise ve harp okulu başarı durumlarına, akademik yönden düşük seviyede olan çok sayıda örgüt mensubunun, sınavlarda beklenmedik şekilde başarılı olarak kurmay subay olduğunun kolayca tespiti mümkündür.”

FETÖ’cü subayların nasıl kurmay olduklarına dair itirafları

Cihat Yaycı Paşa, FETÖ üyesi bazı kurmay subayların itiraflarını da şu şekilde aktardı:

Emekli iken rütbesi geri alınan itirafçı Dz.Kur.Alb. M.Ü., “1990-2010 tarihleri arasında Deniz Akademisi sınav sorularının yapıya ait ölçme değerlendirme şube müdürü, sınav subayı ve ölçme değerlendirme subayı olmadığında, ölçme değerlendirme şube müdürü odasından kasadan çalınarak alındığını, 2011-2015 yılları arasında ise sınav sorularının örgüt mensubu subaylarca alınarak sınava girecek örgüt mensubu adaylara elden verildiğini” ifade etmiştir.

Kamu görevinden çıkarılan Dz.Kur.Bnb.S.P. ifadesinde, “B. isimli cemaat abisi bana kimseye söylemeyeceğime dair yemin ettirerek akademi sınavında çıkacak olan soruları ve cevaplarını gösterdi. Bu soru ve cevapları ezberlemem için bana iki saat süre verdi. Soruların hepsini yapmamamı ve genel kültür sınavından 95, askeri kültür sınavından ise 90 puan almamı istedi. Sınavda bana gösterilen soruların aynısı çıktı” demiştir.

Kamu görevinden çıkarılan Dz.Kur.Yzb.A.E.E ifadesinde “Akademi sorularının kendisine verildiğini, 15 gün boyunca örgüt abisinin evinde sorulara çalıştığını, Akademi sınavlarının Durum Muhakemesi sorularının uygulamalı olarak çözümünü gösteren CD’nin örgüt abisi tarafından kendisine verildiğini ve CD’de çözümü yapan kişilerin kafalarının gözükmediğini, tanınmamak için ellerine eldiven giydiklerini” söylemiştir.

Kamu görevinden çıkarılan Dz.Kur.Yb. M.B. ifadesinde, “2007 yılında akademiye hazırlanmak için örgüt tarafından yönlendirildiğini, sınava 7 ay kala sınavda çıkacak sorularının USB’ler içerisinde kendisine verilmeye başlandığını, Akademiyi sadece bu sorulara çalışarak kazandığını” belirtmiştir.

Kamu görevinden çıkarılan Dz.Yzb.A.F. ifadesinde, “2011 yılında Z. isimli şahıs bana içerisinde şifrelenmiş olarak bir flash bellek verdi. Bu flash belleğin içerisinde Kurmaylık sınavlarına hazırlanmam için gerekli olan altı çizilmiş ve özet bilgiler bulunan yaklaşık 30-35 civarında doküman vardı” demiştir.