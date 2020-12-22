  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi haline getirdi. Ahmet Hakan konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:36:00 -
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ'cü teröristler sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine kara propagandalar yürütmeye devam ediyor.

'Çıplak arama' yalanıyla ilgili Ahmet Hakan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

- İcabında dans ederler, içki içerler, top sakal bırakırlar.

- Kılıktan kılığa girmekte, sızmakta, sokulmakta üstlerine yoktur.

- Çok yüzlülüğün zirvesine ulaştıkları için deşifre olmazlar.

- Öyle inandırıcı yalan söylerler ki... Saf gibi aldanırsın.

- Öyle etkileyici rol yaparlar ki... “Acaba” mı dersin.

- Yukarıdan bir emir alırlar, hepsi aynı yalanı söyler.

- Tarihte hiç görülmemiş bir senkronize yalan örgütüdür bu.

*

Kimimiz iş işten geçtikten sonra...

Kimimiz ta en başta...

Bunların hepsini anladık.

*

İşte tam da bu yüzden...

Bu örgüt mensuplarının beyanlarını esas almak...

İnsanın kendini mal gibi hissetmesine yol açmakta.

“Çıplak arama” konusunda anlattıkları korkunç hikâyelerin toplumda sarsıcı bir etki yapamamasının en temel nedeni budur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

atacan

Fetö teröristlerin aileleri müslüman ama cocukları tam terörist deccal ...
  • Yanıtla

Yiğit

Ahmet hakanı kutluyorum hemen bir Av düştü yoruma Sinsi köpekler öyledir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!
Yerel

Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!

İzmir'de, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan gö..
İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler
Yerel

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, karısı ile gayrimeşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ibretlik bir ceza verdi. İddiaya ..
Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı
Gündem

Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı

Sosyal medyadan çektiği video ile ölüm tehdidinde bulunan saldırganla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay