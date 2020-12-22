FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ'cü teröristler sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine kara propagandalar yürütmeye devam ediyor.

'Çıplak arama' yalanıyla ilgili Ahmet Hakan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

- İcabında dans ederler, içki içerler, top sakal bırakırlar.

- Kılıktan kılığa girmekte, sızmakta, sokulmakta üstlerine yoktur.

- Çok yüzlülüğün zirvesine ulaştıkları için deşifre olmazlar.

- Öyle inandırıcı yalan söylerler ki... Saf gibi aldanırsın.

- Öyle etkileyici rol yaparlar ki... “Acaba” mı dersin.

- Yukarıdan bir emir alırlar, hepsi aynı yalanı söyler.

- Tarihte hiç görülmemiş bir senkronize yalan örgütüdür bu.

*

Kimimiz iş işten geçtikten sonra...

Kimimiz ta en başta...

Bunların hepsini anladık.

*

İşte tam da bu yüzden...

Bu örgüt mensuplarının beyanlarını esas almak...

İnsanın kendini mal gibi hissetmesine yol açmakta.

“Çıplak arama” konusunda anlattıkları korkunç hikâyelerin toplumda sarsıcı bir etki yapamamasının en temel nedeni budur.