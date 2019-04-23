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FETÖ'den her yerde aranan okul müdürü, sahte kimlikle yakalandı

Malatya'da daha önceden kapatılan okulun müdürü olan ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

23 Nisan 2019 Salı 18:05
FETÖ'den her yerde aranan okul müdürü, sahte kimlikle yakalandı

Malatya'da önceden kapatılan okulun müdürü olan ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi F.Y., sahte kimlikle yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan bir okulda müdürlük yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan F.Y.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırma sonunda F.Y.'yi sahte kimlik ile yakaladı. Gözaltına alınan F.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:05
  1. Malatya
  2. FETÖ operasyonu
  3. FETÖ'cü okul müdürü
  4. Sahte kimlikle yakalandı
  5. Terörle Mücadele

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