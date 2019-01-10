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FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu

FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan ünlü et lokantasının sahibi, itirafçı olmak istediğini belirterek teslim oldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:43
FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu

FETÖ/PDYnin15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı'ndaki 'İsmailin Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), itirafçı olmak istediğini belirterek, teslim oldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağındaki İsmailin Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi olan İsmail Çolak'ın, Finlandiyaya kaçtığı tespit edildi. "Umreye gidiyorum" diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün, itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerineİsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolakın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:43
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. Bolu
  4. FETÖ soruşturması
  5. FETÖ'den aranan ünlü et lokantası sahibi
  6. itirafçı oldu
  7. İsmail'in Yeri
  8. İsmail Çolak

YORUM YAZ

  • mlymmlym48 dk önce
    Hainlerin Hakkı İdamdır,itirafçılıkla ceza indirimi olmaz. EL ADALET
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    FGÜLEN SAYESİNDE FAKİR FUKARADAN TOPLANAN HİMMETLERLE İŞ ADAMI OL, İTİRAFÇI OL PAÇAYI KURTLAR. VAY BEEE. YEDİĞİNİZ AMERİKA YA HAÇLI YA GÖNDERDİĞİNİZ PARALAR NE OLACAK??? HUZURU MAHŞER CEHENNEM ATEŞİ !!
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ1 sa önce
    Feto operasyonlarindan kurtulmanin en kestirme ve kolay yolu itirafci olup,dise dokunur hic 1 sey anlatmadan anlatiyormus gibi yaparak pacayi kurtarmak.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    ARPA BİTTİ DEMEK Kİ! GİDİYİMDE TÜRKİYEDE SICAK SICAK HAPİS YATIYIM, NASILSA İÇERDEKİ FETÖCÜLERİN BİR DERDİ SIKINTISIYOK DİYE DÜŞÜNDÜ HERHALDE!
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    parası bitmştir gavat.n çaresiz kalınca geliyor sakın affetmeyin 3 yıldır neden itirafcı olmadı,pişman olmadıda şimdi, Erdoğan dış ülkelerde terörün elini kolunu bağladı . finansları aktaramıyorlardı aç kalan köpek havladığına yalanıyor. herşey ortada itiraf dinlyecek zamandeğil hain temizleme zamanı

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