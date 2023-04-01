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Gündem FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler
Gündem

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

Yeniakit Publisher
2023-04-01 07:00:00 -
FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşlarının da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

GERÇEK: Emine Erdoğan Central Park'a gitti ve kızı ve torunuyla yürüyüş yaptı

YALAN: Emine Erdoğan, "Chanel mağazasında alışveriş yaptı"

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) destekleyen kişiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında yalan ve iftirada bulundu.

FETÖ'CÜLER EMİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

FETÖ'cüler, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel davetlisi olarak 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü için New York'a gelen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

EMİNE ERDOĞAN, CENTRAL PARK'A YÜRÜYÜŞE GİTTİ


FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

FETÖ'cülerden şimdi de 'Chanel' yalanı: Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

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