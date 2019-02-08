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FETÖ'cülerden Türk yöneticiye bıçaklı saldırı!

Almanya'da FETÖ'cü hainler DİTİB Yeşil Camii Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik'i bıçakladı. Saldırı sonrası Çelik'i arayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran geçmiş olsun dileklerini iletti.

08 Şubat 2019 Cuma 13:25
FETÖ'cülerden Türk yöneticiye bıçaklı saldırı!

Almanya Bretten'de bulunan DİTİB Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik, FETÖ'cü teröristler tarafından bıçaklandı. Konu hakkında tepkisini sosyal medyadan dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa'nın FETÖ'cülere kucak açmasını eleştirdi. 

FETÖ'cüler Avrupa'nın göbeğinde saldırdı

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere kucak açan Almanya ve Avrupa ülkelerindeki çirkin saldırıların ardından şimdi de bıçaklı saldırı ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın can güvenliği tehlike altında. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çelik'e Avrupa'nın göbeğinde FETÖ'cü teröristler tarafından yapılan bıçaklı saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabından "Dün gece Avrupa’nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik, FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandı. Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek!" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 13:25
  1. Türkiye
  2. almanya
  3. ditib
  4. Yavuz Selim Kıran
  5. FETÖ
  6. Savaş Çelik

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