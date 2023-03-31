FETÖ'cüler zafer hayaliyle dönüş bileti alıyor

Cezaevlerindeki FETÖ’cülerin de yakınlarına “Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde söz verdi. Seçimi kazandığında ilk olarak hepimizi salıverecek, işlerimizi geri verecek. Herkes ona oy versin” dedikleri belirtiliyor. Başta Emre Uslu olmak üzere, firari FETÖ’cülerin, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde “Türkiye’ye dönüş bileti” konusunu işleyip darbe başarısız olduğunda büyük travma yaşadıkları için bilet konusunu açıktan dillendirmedikleri değerlendiriliyor.

Bay Kemal'in sır 8 saati

Cezaevlerindeki FETÖ’cülerin, “Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde söz verdi. Seçimi kazandığında ilk olarak hepimizi salıverecek, işlerimizi geri verecek. Herkes ona oy versin” şeklinde güvenlik birimlerine yansıyan konuşmaları, Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim 2022 tarihleri arasında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Pensilvanya’da tam 8 saat ortadan kaybolduğunda FETÖ ile gizlice görüştüğü iddialarını güçlendiriyor. Kılıçdaroğlu o 8 saati, şöyle izah etmeye çalışmıştı: “Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında ‘Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek’ diye söyleyin’ dedim. Bindik arabaya, New York’a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington’a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere.”

Daha önce de almışlardı

Ancak CHP Liderinin uçak biletlerini yakma pahasına kara yoluyla bir eyaletten diğerine Pensilvanya’dan geçmesi, FETÖ ile görüştüğü iddialarına neden olmuştu. Cezaevlerindeki FETÖ’cülerin “ABD ziyaretinde söz verdi” şeklindeki ifadeleri de tüm bunu doğrular nitelikte.

Pensilvanya’daki terör ininden ise “15 Mayıs sonrası için dönüş biletlerinizi alabilirsiniz” mesajıyla birlikte tüm örgüt mensuplarına seçimlere asılmaları talimatı verildiği, edinilen bilgiler arasında yer alırken, 15 Temmuz darbe girişinde moraran teröristlerin bu kez tedbiri elden bırakmadığı gözleniyor. 17-25 Aralık kumpası sonrasında ABD’ye kaçan FETÖ firarisi Uslu, 2015 yılında bir takipçisinin “ne zaman ülkeye döneceksin?” sorusuna 2016 yılının Temmuz ayında döneceği cevabını vermesi, darbenin aylar önceden planlandığını göstermişti. Uslu örneğinden ders alarak bu kez “dönüyoruz” şovuna girişmedikleri görülüyor.

Allah fırsat vermesin

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına FETÖ’nün kaset kumpasıyla getirildiğini hatırlatan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Kemal Dilmen, konuşa ilişkin şunları söyledi: “Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet onlara iktidar yüzü göstermez Allah’ın izniyle. Şu mübarek Ramazan gününde Allah’tan dileğimiz vatan düşmanlarına, millet düşmanlarına şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine fırsat vermemesidir. Türkiye öyle kapalı kapılar ardında, gizli görüşmelerle dizayn edilecek, kaderi tayin edilecek bir ülke değildir. Türkiye’ye tarih boyunca her türlü tuzaklar kurulmuştur, kurulmaktadır. Ama unutulmasın ki, Yüce Allah’ın izniyle bu millet her türlü tuzağı bozarak bugünlere gelmiştir. Tıpkı ABD’nin maşası FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin önlenmesi gibi. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah’tır.”

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Şer ittifakları

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da, şunları dile getirdi: “15 Temmuz’da kurmuş oldukları planların başlarına yıkılmasının akabinde kendilerine siyasi mecrada yer arayan terör örgütü batıl olan mücadelesini bugüne kadar siyasi ayaklarıyla devam ettirmiştir. Dün Hüseyin Avni ile darbe yapan, Mithat Paşa ile siyasi oyunlar tertip eden harici düşmanlar bugün 15 Temmuz darbe girişiminde,14 Mayıs seçimlerinde farklı isimlerle fakat aynı oyunlarla karşımıza çıkmaktadırlar. Biz bugünü hakkıyla değerlendiren milletin torunları olarak 15 Mayıs sabahı terör örgütü ve siyasi uzantılarını bir kez daha mağlup edecek, davamızın tecelli ettiği Cumhur ittifakının yanında olacağız.”