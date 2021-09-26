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Gündem FETÖ’cüler yurt dışına kaçarken yakalandı
Gündem

FETÖ’cüler yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum açıklarında FETÖ üyesi oldukları tespit edilen bir grubun yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 02:40:00 -
FETÖ’cüler yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum KOM Grup Amirliği tarafından sahadan alınan bilgi sonucu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi bir grubun illegal yollardan yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi.

Yapılan takip sonucu şüphelileri yurtdışına kaçıracak tekne kaptanı ile birlikte iki organizatör tespit edildi. Şahısların Milas Güllük limanından tekne ile açılması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi.

Bodrum açıklarında durdurulan teknede yapılan aramada B.G. (Organizatör-Kaptan), M.C.G (Organizatör), dosyası istinafta olan ihraç Astsubaylar Y.T, S.G. ve E.K, KPSS dosyasında sanık M.A, M.A’nın eşi ve aynı zamanda ihraç memur R.A. ile Y.T.’nin eşi Ş.T. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknede yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 2 organizatör şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı ve FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden, diğer 6 şahıs ise FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden haklarında adli işlem başlatıldı.

Tamamı gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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