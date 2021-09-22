  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Gündem

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinden deniz yoluyla Yunan adalarına kaçmak isteyen FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi 10 şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:22:00 -
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'nden bot ile Yunan adalarına geçmek isteyen 10 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak Jandarmaya teslim edildi. Marmaris İlçe Jandarma ekiplerinin hemen merkeze getirdikleri şahısların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan mesleklerinden ihraç edildiği ve yargılama süreçlerinin devam ettiği bilgisi edinildi.

Yurtdışına kaçmak isteyen ve mesleklerinden ihraç edilen Ö.A, S.T, S.Ş, T.A, C.T, M.B, M.B, H.G, U.T, F.A. jandarmadaki sorgularından sonra hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 şahıstan 8'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay