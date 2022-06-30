FETÖ’cüler mahkemeleri sulandırmaya devam ediyor!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Genelkurmay Karargahı’nda darbe faaliyetlerini organize eden, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanı sanıkları uyarmaktan yoruldu. Başkanı ‘Korkuyor musunuz, çekiniyor musunuz?’ gibi sorularla yıldırmaya çalışan sanıklar, duruşmaların uzaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Sanıklar, 15 Temmuz gecesiyle alakası olmayan, sonradan adı algı operasyonlarında kullanılan isimleri tanık olarak gösterilmeye çalışıyorlar. Ana davada 141 kez ağırlaştırılmış hapis cezası alan Partigöç de mahkemeyi sulandırmak için, “Tekirdağ’dan iştirak ediyorum programınıza. Öncelikle mahkemenizin ve katılımcıları, avukat arkadaşları ve silah arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Ceza infaz kurumlarına göndermiş olduğunuz bilgisayar kullanma talimatı buraya ulaştı. Ben hâlâ 3 gün 3 saat olacak şekilde bu imkandan faydalanabiliyorum. Yani farklı ceza infaz kurumları muhtemelen farklı uygulamalar yapıyor. Diğer müşteki arkadaşlarım aleyhine uygulama geliştiriyorlar. Bilgilerinize arz ederim. Diğer konu, birkaç defa Sadat konusunda girilmemesini istediniz ancak birkaç husus var ki mutlaka savunma yapabilmemiz için tespit edilmesi gerekir” ifadeleriyle ana davalarda konu bile olmayan olayları algı oluşturmak ve zaman kazanmak için dava konusu yapmaya çalıştı.

Gergin anlar yaşandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen gaziler listesi ile ilgili mahkeme başkanına sorular yönelten sanık Osman Kılıç da mahkeme başkanı Selahattin Afşin’e yönelik, “DVD’mi burada açmaya çekiniyorsunuz. Korkmuyorsunuz çekiniyorsunuz, açıklamaktan korkuyor musun?” suçlamalarını devam ettirmesi üzerine başkan sinirlendi.

Sanık Kılıç’ın suçlamaları ısrarla devam ettirmesi üzerine Başkan Afşin, “Bir daha o kelime gelirse duruşma salonundan atarım. Bakın dedim ki talebin nedir. Talebinizi anladık, Bakın bir daha cevap verirseniz atarım sizi” diyerek sanığı uyardı. Bu sırada mahkeme salonundan da tepkiler gelince Başkan Afşin, “Müdahale etmeyin” diyerek salondakileri de uyardı.