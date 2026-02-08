  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Fenomen" maskeli ahlaksızlık! Zehir taciri ve ahlak düşmanı fenomenler tutuklandı! CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti Tarihi duyurdular! Netanyahu ile Trump buluşacak Görüşmeler sürüyor! ABD-Grönland hattında kritik süreç Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’ Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi
Gündem FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız
Gündem

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Doğu Perinçek’in FETÖ tabanına yönelik “FETÖ terör örgütünün aleti olmuş vatandaşlarımız arasında bir uyanış var. Pişman olan 600 bin insanı çöpe atmayalım” çağrısı FETÖ’cüler arasında büyük karşılık bulurken Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen ise “Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız” mesajı gönderdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki pişmanlık ve örgüt iç tartışmalar kamuoyuna yansımaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in örgüt tabanına yönelik yaptığı çağrının ardından, çok sayıda örgüt mensubundan mesaj gelirken, son olarak Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Perinçek, 3 Şubat’ta FETÖ üyelerine seslenerek, “FETÖ ezilmiş, devlet, ordu ve toplum içerisinden temizlenmiştir. FETÖ terör örgütünün aleti olmuş vatandaşlarımız arasında bir uyanış var. Pişman olan ve devletle ve milletle bütünleşmek isteyen bir eğilim var. 600 bin insanı çöpe atmayalım” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYORUZ

Bu çağrının ardından Perinçek’in sosyal medya paylaşımlarına yüzlerce mesaj geldi. Mesajlarda “Pişmanız”, “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”, “Türkiye’ye dönmek ve devletle barışmak istiyoruz” gibi ifadeler yer aldı.

Bu sürece ilişkin en dikkat çekici çıkışlardan biri Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’den geldi. Gülen, Perinçek’e hitaben yayımladığı mesajda, geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmeye ve Türkiye Cumhuriyeti ile barışmaya hazır olduklarını belirtti.

HER ADIMI ATMAYA HAZIRIZ

Ebuseleme Gülen açıklamasında, “Yanlışlarımızı açık yüreklilikle konuşmaya ve Türkiye Cumhuriyeti ile barışmak için her türlü samimi adımı atmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Suça karıştığı tespit edilen yöneticiler ile kamu vicdanını yaralayan mahrem yapılanmaların hukuk önünde hesap vermesinin hem ahlaki hem de vatani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Samimi bir yüzleşmeye, özeleştiriye ve helalleşmeye açık olduklarını ifade eden Gülen, ancak olmayan suçlamaların kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Ekrem’in casusluk soruşturmasında ilginç detay: USB bellekten FETÖ elebaşı çıktı
Ekrem’in casusluk soruşturmasında ilginç detay: USB bellekten FETÖ elebaşı çıktı

Gündem

Ekrem’in casusluk soruşturmasında ilginç detay: USB bellekten FETÖ elebaşı çıktı

FETÖ’den Hakan Fidan’a operasyon! Hafızalardan kazınmayan ihanetin 14. Yılı
FETÖ’den Hakan Fidan’a operasyon! Hafızalardan kazınmayan ihanetin 14. Yılı

Siyaset

FETÖ’den Hakan Fidan’a operasyon! Hafızalardan kazınmayan ihanetin 14. Yılı

CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı
CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı

Gündem

CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Bakan Yerlikaya açıkladı: 15 suçlu Türkiye’ye getirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 15 suçlu Türkiye’ye getirildi

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı: 15 suçlu Türkiye’ye getirildi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

adalet

kesinlikle yalan bu millete kurşun sıkan 15 Temmuz darbe girişimini gördükten sonra hâlâ pişman olmayan alçaklar yine yalan söylüyorlar sakın bunu aldanmayın masum ailelerin çocuklarına dikkat edin yeter bu alçaklara asla inanmayın

Hasan

Aman orada kalın bu ülkeyi bir daha öğrenci okutuyoroz ayağına yatıp bu ülkenin paralarını yurt dışına çıkarmaya öalışmayın. Bu halk sizlerden nefret ediyor artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23