FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki pişmanlık ve örgüt iç tartışmalar kamuoyuna yansımaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in örgüt tabanına yönelik yaptığı çağrının ardından, çok sayıda örgüt mensubundan mesaj gelirken, son olarak Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Perinçek, 3 Şubat’ta FETÖ üyelerine seslenerek, “FETÖ ezilmiş, devlet, ordu ve toplum içerisinden temizlenmiştir. FETÖ terör örgütünün aleti olmuş vatandaşlarımız arasında bir uyanış var. Pişman olan ve devletle ve milletle bütünleşmek isteyen bir eğilim var. 600 bin insanı çöpe atmayalım” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYORUZ

Bu çağrının ardından Perinçek’in sosyal medya paylaşımlarına yüzlerce mesaj geldi. Mesajlarda “Pişmanız”, “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”, “Türkiye’ye dönmek ve devletle barışmak istiyoruz” gibi ifadeler yer aldı.

Bu sürece ilişkin en dikkat çekici çıkışlardan biri Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’den geldi. Gülen, Perinçek’e hitaben yayımladığı mesajda, geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmeye ve Türkiye Cumhuriyeti ile barışmaya hazır olduklarını belirtti.

HER ADIMI ATMAYA HAZIRIZ

Ebuseleme Gülen açıklamasında, “Yanlışlarımızı açık yüreklilikle konuşmaya ve Türkiye Cumhuriyeti ile barışmak için her türlü samimi adımı atmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Suça karıştığı tespit edilen yöneticiler ile kamu vicdanını yaralayan mahrem yapılanmaların hukuk önünde hesap vermesinin hem ahlaki hem de vatani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Samimi bir yüzleşmeye, özeleştiriye ve helalleşmeye açık olduklarını ifade eden Gülen, ancak olmayan suçlamaların kabul edilemeyeceğini kaydetti.