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FETÖ'cüler AYM albümünde!

Anayasa Mahkemesi'nin karşılama salonunda bulunan aile albümünde, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın fotoğrafları kaldırılmadı.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:13
FETÖ'cüler AYM albümünde!

İhlas Haber Ajansı'nın özel haberine göre; Anayasa Mahkemesi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi binasında düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda siyasi katıldı. Erdoğan’ı, mahkeme Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.

Aile albümünde iki FETÖ'cü

Erdoğan ve Arslan, törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde, FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan'ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

AYM üyesi Alparslan Altan'a üzerine atılı FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilirken AYM üyesi Erdal Tercan aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkum edildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından, AYM üyeleri Altan ve Tercan’ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayınlanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:13
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