FETÖ'cü ve muhalif isimlerden ortak operasyon! 'Erdoğan ve Aziz Sancar' oyunu ellerinde patladı
FETÖ'cü Emre Uslu ve muhalif isimler TEKNOFEST'te ellerini havaya kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aziz Sancar videosunun montajlı halini paylaşarak algı operasyonu yaptı. Gerçek videonun ortaya çıkmasıyla oyunları ellerinde patlayan isimler, paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2021 festivaline katıldı. Program sonrasında Prof.Dr. Aziz Sancar ile alandaki vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Başkan Erdoğan'ın Sancar'ın elini havaya kaldırdığı görüntüleri tersten oynatarak 'Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini aşağıya indirdi' algısı yapan çok sayıda hesap kirli bir algı operasyonunun peşine düştü.
Emre Uslu'dan montaj oyunu
Videoyu geri sardırarak algı operasyonuna soyunan FETÖ'cü Uslu, görüntüleri 'Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini indirdi' başlığıyla paylaştı.
Başta FETÖ'cü Emre Uslu olmak üzere çok sayıda FETÖ destekli hesabın paylaştığı videoya Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli gibi isimlerden de destek geldi.
Paylaşımlarını sildiler
Öte yandan gerçek ortaya çıkınca dezenformasyonu yayan kişiler ve kurumlar yalan haberlerini hızla silmek zorunda kaldı.