FETÖ'cü öğretmen çift, operasyonla yakalandı
Hatay’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki yıldır haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen çift, Kütahya'da operasyonla yakalandı.25 Nisan 2019 Perşembe 17:34
Kütahya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında iki yıldır yakalama kararı bulunan M.F. (35) ve eşi S.F. (35) jandarma ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki yıldır haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen M.F. ve eşi S.F.’nin Zafertepe mahallesinde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Eve mahkeme kararıyla baskın yapan jandarma ekipleri çifti yakalayıp gözaltına aldı.
FETÖ şüphelisi çiftin evinde arama yapılırken, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardında adliyeye sevk edildi.
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