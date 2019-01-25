FETÖ'cü hain Emre Uslu Venezuela'yı gösterip Erdoğan'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ile ilgili aldığı skandal karar sonrası ABD'de yaşayan FETÖ'cüler yönünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirdi. Hain FETÖ'cüler Venezuela'da yaşanan olayları göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça tehdit etti.

Alçak tavır

ABD'nin uşağı FETÖ'cü Emre Uslu, Twitter hesabından Venezuela'da oluşturulmaya çalışılan kaos havasını heyecanla aktarırken, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aklınca tehditler savurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına karşı çıkan her lideri olduğu gibi Maduro'yu da "diktatör" olarak niteleyen FETÖ'cü hain, peşinen Maduro'yu devrik lider sayıp, "Erdoğan'ın sonu da onun gibi olur" dedi.