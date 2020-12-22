  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!

FETÖ soruşturması kapsamında ‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçu nedeniyle hakkında 42,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Seda Chatmazoglou hakim karşısına çıktı. Ayrıca Altaylı mahkeme başkanını tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:52:00 - 2020-12-22 20:53:52
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmalarına devam eden tutuklu sanıklar eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Mehmet Barıner duruşmaya SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık Seda Chatmazoglou ise salonda hazır bulundu. Dijital materyallerin değiştirildiği yönündeki iddialara ilişkin gelen raporu okuyan mahkeme başkanı herhangi bir değiştirilme yapılmadığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sanık avukatlarına kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talepleri yönünden söz verdi. Enver Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz, talepleri olduğunu dile getirerek Seda Chatmazoglou'na Ali Serhat Ilıcak'ın kendisinden ne istediğini sordu. Chatmazoglou Ilıcak'ın kendisine Enver Altaylı ve damadının gitmesi gerektiğini söylediğini kaydederek, "Benim çok sevdiğim yazar birisi var. Onun ve damadının çıkması lazım dedi. Ben onları tanımıyorum, Mehmet Barıner ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Kendisinin yurt dışına çok rahat girip çıktığını bildiğim için, 'saçmalama abi' dedim" dedi.

Altaylı mahkeme başkanına, “13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin başına gelenler sizin de başınıza gelir” diyerek tehdit etti.

Kaynak: Sabah

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KENDİNİ AMERİKAN CASUSU BRONSON ZANNEDİYOR:))

........
  • Yanıtla
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle
Dünya

İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle

İtalyan savcılar, Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini “adam kaçırma, işkence ve cinayetle” suçladı. Mısır İnt..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay