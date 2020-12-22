FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmalarına devam eden tutuklu sanıklar eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Mehmet Barıner duruşmaya SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık Seda Chatmazoglou ise salonda hazır bulundu. Dijital materyallerin değiştirildiği yönündeki iddialara ilişkin gelen raporu okuyan mahkeme başkanı herhangi bir değiştirilme yapılmadığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sanık avukatlarına kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki talepleri yönünden söz verdi. Enver Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz, talepleri olduğunu dile getirerek Seda Chatmazoglou'na Ali Serhat Ilıcak'ın kendisinden ne istediğini sordu. Chatmazoglou Ilıcak'ın kendisine Enver Altaylı ve damadının gitmesi gerektiğini söylediğini kaydederek, "Benim çok sevdiğim yazar birisi var. Onun ve damadının çıkması lazım dedi. Ben onları tanımıyorum, Mehmet Barıner ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Kendisinin yurt dışına çok rahat girip çıktığını bildiğim için, 'saçmalama abi' dedim" dedi.

Altaylı mahkeme başkanına, “13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin başına gelenler sizin de başınıza gelir” diyerek tehdit etti.

Kaynak: Sabah