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FETÖ'cü Enes Kanter'i MİT korkusu sardı!

ABD'de bulunan FETÖ'cü Enes Kanter, takımının 17 Ocak'ta Londra'da oynayacağı maç için İngiltere'ye gitmeyeceğini belirterek, 'Londra'da birçok Türk ajanı var. Beni orada kolayca öldürebilirler.' dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:31

NBA'de New York Knicks forması giyen FETÖ'cü hain Enes Kanter, takımının 17 Ocak'ta Londra'da oynayacağı maç için İngiltere'ye gelmeyeceğini açıkladı. Enes Kanter, Londra'ya gelmeme sebebini 'Londra'da birçok Türk ajanı var. Beni orada kolayca öldürebilirler.' sözleriyle anlattı.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:31
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