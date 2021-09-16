FETÖ'cü Emre Uslu'dan 'parti kurun' talimatı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı sığındıkları ülkelerden saldırmaya devam ediyor.

Bu kalleşlerin başında ise gazeteci görünümlü vatan haini Emre Uslu geliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla zehirini akıtan Uslu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantısı tespit edilenler için uygulanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan uzaklaştırılanlara 'parti kurun' talimatı verdi.

ABD sığıntısı FETÖ'cü şu ifadeleri kullandı:

Ey KHK’lılar lütfen bir araya gelin. Bir uzlaşma metni yayınlayın ve o çerçevede siyaset yapacağınızı, gerekirse siyasi parti kuracağınızı duyurun. Tüm MÜHALEFET kapınızda sıraya girer, RTE de çalar kapınızı. Siyaseten gasbedilmiş hakkınızı ancak SİYASET YAPARAK alırsınız.