FETÖ'cü darbeciler mahkemede salondan atıldı

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada "tanık" sıfatıyla ifade veren H.Ö, darbe girişiminin yaşandığı gün Zırhı Birlikler Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu'nda görevli olduğunu, akşam saatlerinde bölük komutanın cep telefonundan aradığını ve "acil mesaiye gelmesini" söylemesi üzerine birliğine gittiğini anlattı.

Rutin kontrollerin ardından birliğe girdiğini, ardından garajlar bölgesine geçtiğini ifade eden H.Ö, oradan cephanelik bölgesine geçtiklerinde tankların mühimmat yükleme sırasında beklediğini ve tankların üzerinde de teğmenlerin olduğunu belirtti.

Tanık H.Ö, üsteğmen Levent Doğan'ın emriyle mühimmat sırasında bekleyen kendi bölüklerine ait olan tankı sıradan çıkartıp, mühimmat yüklemeden bölgeden uzaklaştıklarını söyledi.

H.Ö, daha sonra nizamiye bölgesine geçtiklerini, oraya sanıklar eski albay İsa Sancaklı ile eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in geldiğini ifade ederek, "İsa Sancaklı, 'Bu tanklar neden burada duruyor? Neden dışarı çıkmıyorsunuz?' diye bağırdı. Tanklar ateş ederek çıksın' dedi. Bunun üzerine üsteğmen Levent Doğan da kesinlikle ateş etmeyeceklerini belirterek, bu emri yerine getirmeyeceğini söyledi.

H.Ö, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"İsa Sancaklı, tankların dışarı çıkmadığını görünce çok sinirlendi. 'Siz çıkmazsanız benim kendi mürettebatım var, onlar çıkar' dedi. Levent üsteğmen de 'Sizin verdiğiniz emir kanunsuz, bu çocukları kullanamazsınız' dedi. Ondan sonra biz de tankların kontakt anahtarlarını aldık ve tankları bozduk. Daha sonra garajlar bölgesine geçip sabaha kadar bekledik."

SALONDAN ATILDILAR

Tanık beyanının alındığı sırada sanıklar eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ve eski albay İsa Sancaklı, söz hakkı istemeden, oturdukları yerden yüksek sesle konuşmaya başlayınca Mahkeme Başkanı Murat İlhan tarafından uyarıldı.

Sanıklar, bu tutumlarını devam ettirmeleri üzerine duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

Duruşmaya öğle arası verildi.