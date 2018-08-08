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FETÖ'cü 3 komiser yardımcısı sınırda yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile kaçmalarına yardımcı olan kişi yakalandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:00
FETÖ'cü 3 komiser yardımcısı sınırda yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) jandarmaya teslim edildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:00
  1. Edirne
  2. komiser yardımcısı
  3. fetöcü polisler
  4. sınırda yakalandılar

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