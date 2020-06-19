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Aktüel

FETÖ zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:47:26 -
FETÖ zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri FETÖ/PDY’nin Niğde’deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Niğde Adliyesi mahrem imamı G.Y. ve İcra Müdür Yardımcısı A.E’nin de bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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