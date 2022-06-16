FETÖ şakşakçısı Ilıcak bile, kendini savunamıyor! Avukatı Nihal oldu...

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Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, kendini savunamayan FETÖ şakşakçısı Nazlı Ilıcak'ın avukatlığına soyundu.

Karaca bugünkü köşesinde, "3.5 yıl yetmemiş, Nazlı Ilıcak'a bir ceza daha kesilmiş, bu kez 2 yıl 6 ay." başlığını kullandı.

"Nazlı Ilıcak’ın yeniden cezaevine dönmesinin kuvvetle muhtemel hale gelmesi üzerine yazacağım." diyen Karaca, "Zira eğer İstinaf Mahkemesi savcısı 25 Haziran’a kadar itiraz etmezse, yıllarca cezaevinde kalmış, tahliyesinin üzerinden kısa bir zaman geçmiş 78 yaşındaki Ilıcak hakkındaki hüküm kesinleşecek. Ve ceza 2 yıl 6 ay olduğu için Yargıtay yolu da kapalı.” ifadelerini kullandı

Karaca, ortaya çıkıp kendisini savunacak durumda olmayan Nazlı Ilıcak'a şöyle destek verdi:

Ilıcak’ın hakkında kimsenin duymadığı, bilmediği bir dava daha vardı. Casusluk suçlaması ile açılan bu davanın nedeni Ilıcak’ın Tahşiyeciler olarak bilinen bir grup hakkında yazdığı yazıydı. Suçlamanın konusu yazıdan ziyade, yazıda yayınlanan bir belgenin "gizli" olması. Ancak mesele şu ki, Ilıcak’ın yazısında yer verdiği belge daha önce twitter'dan "herkesin görebileceği şekilde" atılan yani bir mentionda yer alan dolayısıyla aslında o an Ilıcak’ın twitter hesabını ve tweetlerinin altına yazılanları okuyan herkesin görmüş olduğu bir belge.

Karaca, yazısında hukuk sistemini de hedef aldı: Yargının omzundaki en hayati ve en ağır sorumluluk güvenilirliğini korumak ve ceza sopasını kullanırken kamu yararını gözettiğine dair sahici ve olumlu bir ön yargı oluşmasını sağlamaktır diye düşünüyorum.