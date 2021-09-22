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Gündem FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Gündem

FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 15:05:00 -
FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Kocaeli'de merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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