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FETÖ gelini Elif Şafak'tan HDP tahriği! "Haksızca kayyum atandı"

Yazar Elif Şafak, HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı, yerlerine haksızca kayyum atandı." ifadelerini kullanarak tahrikte bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:20
FETÖ gelini Elif Şafak'tan HDP tahriği! "Haksızca kayyum atandı"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eyüp Can Sağlık'la geçmişte olan evliliği nedeniyle FETÖ'nün gelini olarak da bilinen yazar Elif ŞafakTürkiye'ye kin kusmaya devam ediyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'yi güzelleyen açıklamalarıyla da bilinen Elif Şafak, partinin elinde bulundurduğu Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından 'tepki' gösterdi.

Yapılanın hukuk ve demokrasiye karşı olduğunu iddia eden Şafak, Türkiye’nin ‘batısının doğusuna destek olması gerektiğini’ söyledi.

Hukuka aykırı olduğunu iddia etti

TBMM'ye ve siyasete terörizmi sokan HDP'nin elinde bulundurduğu Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasını hukuka aykırı bulan Şafak, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç önemli şehrimizde, halkın iradesiyle seçilmiş HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı, yerlerine haksızca kayyum atandı. Bu tamamen hukuka aykırı, demokrasi karşıtıdır. Bu güzel ülkenin doğusu da batısı da birbirine destek olmak zorunda” ifadesini kullanarak, terör örgütüne yardım ve yataklık eden HDP'li belediyelere kayyım atanmasını tahrik boyutuna ulaştırdı.

PKK'ya ve Apo'ya güzellemeler

Türk milletinin iradesinin yansıdığı TBMM'ye terörü sokan siyasi partiyi güzelleyen açıklamalarını eksik etmeyen Elif Şafak, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri öncesinde de HDP'nin barajı aşamaması durumunda Türkiye'nin silahlı çatışma günlerine geri dönebileceğini iddia etmiş, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı da 'Kürt halk hareketinin babası' olarak nitelendirmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:20
  1. Terör örgütü PKK
  2. HDP
  3. Elif Şafak
  4. HDP’li Diyarbakır Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanması
  5. HDP'li belediyelere kayyım atanması
  6. terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan
  7. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  8. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen
  9. Eyüp Can Sağlık
  10. FETÖ'nün gelini

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