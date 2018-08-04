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FETÖ firarisi pilot yakalandı

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aranan eski pilot, yol uygulamasında yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:25
FETÖ firarisi pilot yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski pilot yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hacıbektaş ilçesi girişinde yaptığı yol uygulamasında, kimlik kontrolü yapılan Mesut K'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edilince gözaltına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edildiği belirtilen Mesut K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:25
  1. Nevşehir
  2. İstanbul
  3. fetö

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