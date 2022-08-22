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Gündem FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı örgütün lideri Gülen'i ziyaret eden ak saçlı Aleviyi yazdı!
Gündem

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı örgütün lideri Gülen'i ziyaret eden ak saçlı Aleviyi yazdı!

Çağlayan Adliyesi önünde, "Biz kaçmayız" diye meydan okuyup, salıverildikten sonra soluğu yurt dışına kaçmakta alan Ekrem Dumanlı, FETÖ'nün liderini ziyaret eden ak saçlı Aleviyi yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 23:29:00 - 2022-08-23 00:05:40
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı örgütün lideri Gülen'i ziyaret eden ak saçlı Aleviyi yazdı!

 Yeniakit.com.tr 

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, örgütün yayın organında kaleme aldığı köşe yazısında, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaretini yazdı.

Gülen'in hasta olduğunun üzerini örtmeye çalışan Dumanlı, sözlerine "Geçenlerde Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret imkânı buldum. Ramazan ayından bu yana hiç bu kadar sağlıklı görmemiştim. Maşallah. 84 yaşındaki bir çile insanı için her gün iki defa dostlarıyla bir araya gelip kısa sohbetlerde bulunmak kolay olmasa gerek. Öğle vakti yaptığı kısa yürüyüşten sonra ‘Sohbet-i Canan’a vakit ayırıyor. O da yetmez deyip yatsı vakti dertleşiyor. Yakında sabah dersleri başlarsa hiç şaşırmam. Derdi var bu insanın..." güzellemesi ile başladı.

Cami-cemevi çalışmaları akim bırakılmış!

FETÖ'cü Dumanlı, yazısının devamında Gülen'i ziyaret eden ak saçlı Aleviyi anlattı.

"Gelenler arasında Ehl-i Beyt’e yakınlığını bildiği ak saçlı bir beyefendi de olunca konu Aleviliğe kaymış oldu ve 'Canlar nasıl?' diye sordu." ifadelerini kullanan Dumanlı, alevi vatandaşları kışkırtmaya çabaladığı sözler sarf etti:

Bunu derken ne kadar candan bir duyuşla Alevi-Sünni kardeşliğini işaret ediyordu; anlatamam. Ak saçlı beyefendi “Hocam Canların selamı var. Süreç dostluğa, kardeşliğe gölge düşürmüş olabilir; ancak normalleşme olduğunda bizi nerede bıraktıysanız orada bulacaksınız” dediklerini nakletti.

Hüzünlendi Hocaefendi. Bir zamanlar cami-cemevi birlikteliği üzerine yapılan samimi çalışmaların nasıl akim bırakıldığını hatırlattı. Bir dönem yapılan Alevi çalıştaylarında ortaya konulan somut önerilerin ve gayretlerin, iktidar sahipleri tarafından (izah edilemeyen bir sebeple) nasıl sabote edildiğini kim unutabilir ki! Hocaefendi de unutmamış. Şimdilerde oy devşirmek için yaptıkları cemevi ziyaretlerinin samimiyetten ne kadar uzak olduğunu söyledi. Haksız mı Allah aşkına!

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