Karahasanoğlu sordu: Bu 100 bin avroluk pazarlık neyin karşılığı?

Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz arasında geçtiği belirtilen konuşmalara dikkat çekti.

Yazısında yer alan iddialara göre Hüseyin Yılmaz'ın, "Başkanım, 150 bin Euro'dan aşağı inmememiz lazım" dediğini, Akpolat'ın ise "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin Euro'nun altına inmeyelim" ifadelerini kullandığını aktaran Karahasanoğlu, söz konusu konuşmaların kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirtti.

"Bu konuşmalar 2026 yılında yapıldı"

Karahasanoğlu, söz konusu diyalogların eski tarihlere ait olmadığını vurgulayarak, konuşmaların 21 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiğinin ileri sürüldüğünü hatırlattı.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının devam ettiği bir dönemde ortaya çıkan bu iddiaların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, bazı medya kuruluşlarının konuya sessiz kaldığını ifade etti.

Karar, Cumhuriyet ve Sözcü'ye eleştiri

Yazısında bazı medya organlarının iddiaları görmezden geldiğini belirten Karahasanoğlu, Karar, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gazetelerini eleştirdi.

Karahasanoğlu, söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasına rağmen bazı gazetelerde haber yapılmamasını eleştirerek, "Bu haberleri görmezden gelmek yaşananları ortadan kaldırmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na çağrı

Karahasanoğlu, yazısında Ekrem İmamoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalara da değinerek, Adalar Belediyesi üzerinden gündeme gelen iddiaların cevaplandırılması gerektiğini belirtti.

Adalar Belediyesi ile ilgili soruşturma dosyalarındaki iddiaların ve kamuoyuna yansıyan kayıtların açıklığa kavuşturulmasının önemine dikkat çeken Karahasanoğlu, CHP yönetiminin ve ilgili isimlerin kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapması gerektiğini ifade etti.

"Sisteme destek verenler de cevap vermeli"

Karahasanoğlu, yazısının sonunda yalnızca Adalar Belediye Başkanı'nın değil, CHP içindeki yapıya destek verdiğini belirttiği tüm isimlerin de kamuoyundaki sorulara cevap vermesi gerektiğini savundu.

Yazısında, "100 bin avronun altına inmeyelim" şeklindeki ifadelerin açıklanması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, söz konusu iddiaların yargı süreçleri ve soruşturmalar kapsamında tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının önem taşıdığını kaydetti.

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