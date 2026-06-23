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Dünya Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu
Dünya

Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu

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Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis’in ‘Türkiye(‘yi kim gidecek’ kavgası büyüyor. Ankara'daki NATO zirvesine kimin katılacağı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iki davalık oldu. Başbakan Babis, Pavel'in Türkiye'ye gitmesine engel olunca Pavel, tartışmayı mahkemeye taşıdı.

Çekya'da Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Andrej Babis arasında "Türkiye'deki NATO zirvesine kim katılacak?" tartışması günden güne büyüyor.  Emekli general olan Cumhurbaşkanı, ülke geleneklerini sebep göstererek zirveye katılması gerektiğini söylese de Başbakan Babis, Cumhurbaşkanı'nın karar alma hakkı olmadığının altını çiziyor. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılması konusunda ısrarcı olan Cumhurbaşkanı Pavel, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

SENİN BUNA YETKİN YOK!

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Pavel'e karşı kaybeden popülist ANO partisinin lideri Başbakan Andrej Babis, savunma bütçesini arttırmama kararını savunmak için zirveye kendisinin gitmesi gerektiğini söylüyor. Babis, "Bu çok özel bir zirve. Ülkemiz için pek hoş geçmeyebilir ancak duruşumuzu savunma sorumluluğumuz var" dedi.

BENİM YETKİLERİMİ KISITLAYAMAZSIN!

Çekya anayasasına göre cumhurbaşkanlarının yetkileri yasaları veto etmek ile sınırlı. Dış politika hükümet tarafından belirleniyor. Ancak ülkenin 1999 yılında NATO'ya katılımından bu yana, cumhurbaşkanları zirvelerdeki Çek delegasyonlarına neredeyse her zaman liderlik etti.

Pavel, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, zirveye dahil edilmemesini ülkeyi yurt dışında temsil etme yetkilerinin kısıtlanması girişimi olarak göreceğini ve meseleyi Anayasa Mahkemesine götüreceğini ifade etmişti.

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Yorumlar

Mehmet

Çekya'da Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Andrej Babis arasında yaşanan Türkiye NATO zirvesine kim katılacak konusu tartışması çok dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Pavel, ülke geleneklerini öne sürerek zirveye katılmak istiyor ama Başbakan Babis, dış politikayı belirleyen hükümetin yetkisi olduğunu söylüyor. 1999 yılından beri Çekya'da cumhurbaşkanları NATO zirvelerine liderlik ediyorlardı ancak şimdi bu gelenek çiğnenmek isteniyor. Bu durum ülkenin NATO içindeki rolünü ve uluslararası arenadaki duruşunu sorgulamayı gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Pavel'in Anayasa Mahkemesine başvurma kararı, Çekya'da yaşanan siyasi gerilimin boyutunu daha da ortaya koyuyor.

The

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