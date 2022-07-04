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Yerel FETÖ destekçisi böyle yakalandı
Yerel

FETÖ destekçisi böyle yakalandı

Kayseri'de, FETÖ'ye yardım etmekten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 10:34:00 - 2022-07-04 10:36:13
FETÖ destekçisi böyle yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmekten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan ve "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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