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Aktüel Fetih ile FHKC heyetleri Suriye'de bir araya geldi
Aktüel

Fetih ile FHKC heyetleri Suriye'de bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 02:38:14 -
Fetih ile FHKC heyetleri Suriye'de bir araya geldi

GAZZE (AA) - Fetih Hareketi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) heyetleri, Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme ve ulusal birliği tesis etme çabaları kapsamında Suriye'de bir araya geldi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, FHKC ile Fetih heyetleri, Suriye'nin başkenti Şam'da toplantı yaptı.

Görüşmenin siyasi bölünmüşlüğe son verme, ulusal birliği tesis etme, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı "Yüzyılın Anlaşması", İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme ve İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planına karşı birlikte hareket etme çabaları kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

Görüşmede Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yeniden yapılandırılması, siyasi rejim içinde birlik tesis edilmesi, ulusal birlik yönetimi kurulması ve kapsamlı bir ortak halk direnişi oluşturulması konularının ele aldığı ifade edilirken, ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi.

Heyetlerde FHKC'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ebu Ahmed Fuad, Siyasi Büro üyeleri Mahir et-Tahir ve Ebu Ali Hasan, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, komite üyeleri Ruhi Fettuh, Semir er-Rufai ve Enver Abdulhadi yer aldı.

Filistin'de siyasi bölünmüşlüğü bitirme çabaları kapsamında İstanbul'da geçen ay Fetih Hareketi ile Hamas heyetleri arasında görüşmeler yapılmış, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması ve seçimler gibi konular ele alınmıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

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