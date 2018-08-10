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Fethullah Gülen’in koruması İrfan Kayaönü kimdir? İrfan Kayaönü ne kadar ceza aldı?

İzmir'de, FETÖ soruşturmasında hakkında dava açılan, FETÖ elebaşısı terörist Fetullah Gülen'in korumalığını yapan eski emniyet müdürü İrfan Kayaönü hakkında verilen ceza belli oldu. FETO’nun korumalığını yapan İrfan Kayaönü’ne 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:37
Fethullah Gülen’in koruması İrfan Kayaönü kimdir? İrfan Kayaönü ne kadar ceza aldı?

İzmir'de, FETÖ soruşturmasında hakkında dava açılan, FETÖ elebaşısı terörist Fetullah Gülen'in korumalığını yapan eski emniyet müdürü İrfan Kayaönü hakkında verilen ceza belli oldu. FETO’nun korumalığını yapan İrfan Kayaönü’ne 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan eski emniyet müdürü İrfan Kayaönü hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık İrfan Kayaönü ve avukatı hazır bulundu. İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık İrfan Kayaönü, İstanbul'da devlet görevlendirmesiyle Gülen'in resmi korumalığını yaptığını, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, korumalığı da gönüllü yapmadığını ileri sürdü.

İrfan Kayaönü, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite katılmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Kayaönü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 17:37
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