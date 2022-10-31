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Aktüel Fethiye’de trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Fethiye’de trafik kazası: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 18:32:00 -
Fethiye’de trafik kazası: Yaralılar var

Kaza, Cumhuriyet Bulvarı, Megrinova Plaza önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z. Ş. İdaresindeki 07 MUM 81 plakalı kamyon ile E. G. idaresindeki 07 EVZ 19 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü E.G. ile yolcu olarak bulunan O.G. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Fethiye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri otomobilde sıkışan E.G.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Fethiye’de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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